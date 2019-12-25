Среднемесячная температура воздуха в октябре составит +8 градусов в Петербурге

На синоптическую ситуацию повлияют циклоны, следующие через Северную столицу.

Синоптик Александр Колесов рассказал, какая погода ждет петербуржцев в октябре. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 3 октября.

Специалист отметил, что этот месяц будет теплым, однако "погода будет более осенняя". На синоптическую ситуацию повлияют циклоны, следующие через Северную столицу. При этом есть положительная аномалия: температура воздуха должна быть чуть теплее, чем обычно, – в районе +7…+8 градусов при норме в +6 градусов.

В ближайшие дни явных заморозков нет, но с третьей декады ожидается понижение температуры. В первой декаде после серии циклонов в тылу будет закачиваться холодный воздух. Вероятность снега существует 7-9 октября, но он быстро растает. Александр Колесов, синоптик

Ранее мы сообщали о том, что сентябрь в Петербурге побил температурный рекорд с 1881 года.

Фото: Piter.TV