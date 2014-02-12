Сентябрь в Петербурге побил температурный рекорд с 1881 года

Средняя температура воздуха в прошлом месяце составила +16,4 градусов, превысив предыдущий максимум на 1,5 градус.

В воскресенье, 1 октября, синоптик Александр Колесов подвел итоги сентября. В этом году побит температурный рекорд с 1881-го.

Первый месяц осени стал настолько теплым, что перекрыл среднюю температуру августа в 2008 и 2012 годах.

Средняя температура воздуха в Северной столице в сентябре составила +16,4 градусов, превысив предыдущий максимум на 1,5 градус. Основной вклад в рекордное значение внесла третья декада.

В дополнение к температурным рекордам можно добавить множество перекрытых температурных экстремумов для отдельных дней – ночных, дневных и среднесуточных. Так, в прошлом месяце было 8 самых теплых ночей, 4 самых теплых дня и 5 самых теплых суток.

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Фото: Piter.TV