Синоптик объяснил причину появления густого тумана над Петербургом

Отмечается, что предсказать туман заранее нельзя.

В понедельник, 12 октября, стало известно о том, из-за чего в Петербурге появляется туман. Об этом сообщают Невские Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам Леуса, предсказать появление тумана заране невозможно.

Говорить о том, будут ли подобные явления повторяться в течение осени и как часто, нельзя Михаил Леус.

Специалиста отметил, что туманы бывают двух видов: адвективные и радиационные. В первом случае туман образовывается в каком-тот месте и их приносит потоками воздуха в другое. А во втором случае туманы связаны с процессами выхолаживания. Этот вид тумана появляется после того, как после небольшого дождя наблюдается понижение температуры.

Ранее мы сообщали о том, что в эту пятницу в Петербурге может пойти первый снег.

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