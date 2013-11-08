Синоптик объяснил появление редкого тумана-парения над Невой

Это погодное явление связано с резким похолоданием.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов объяснил появление редкого тумана-парения над Невой. Это погодное явление жители города заметили утром 10 февраля. Об этом пишет 78.ru.

По словам Колесова, сильный туман-парение появляется в результате резкого похолодания. Вода в устье Невы довольно теплая, и при температуре -20 градусов она начинает активно парить. Туман поднимается именно над открытой водой, где нет льда. С появлением солнца туман рассеется и сохранится лишь в районе метра.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус заявил, что минувшая ночь стала для Петербурга самой холодной с начала зимы. Столбики термометров опускались до -21,2 градусов. Днем температура воздуха достигнет -12…-14 градусов.

Фото: 78.ru