Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы

Температура воздуха опускалась до -21,2 градусов.

Ночь на 10 февраля в Петербурге стала самой холодной с начала зимы. Столбики термометров опустились до -21,2 градусов. До этого минимум принадлежал 5 февраля, когда было -19,5. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня метеорологические условия в городе будет формировать гребень антициклона. При переменной облачности обойдется без осадков, местами возможна изморозь.

Петербуржцам стоит одеваться теплее, поскольку будет существенно холоднее, чем должно быть в эти дни в феврале. Температура воздуха в городе опуститься до -12…-14 градусов, в Ленобласти до -10…-15, местами до -20 градусов. Ветер подует с востока, северо-востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы публиковали фотографии петербуржцев с заснеженным городом.

Фото: pixabay.com