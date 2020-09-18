Синоптик назвал срок прихода в Петербург "бабьего лета"

Своим прогнозом поделился доцент кафедры метеорологических прогнозов Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Цепелев.

Кандидат географических наук Валерий Цепелев в эфире телеканала "Санкт-Петербург" поделился своим прогнозом по поводу наступления в Петербурге погодного периода "бабьего лета".

Синоптик заявил, что он ждал потепления в Петербурге с 10 сентября, однако "все испортил" циклон, который недавно прошел над городом. Цепелев заявил, что по всем моделям на следующей неделе с 21 сентября дается прогноз на высокую температуру. Однако специалист не уверен, что в конце сентября будет температура, сопоставимая с +23 градусами тепла.

Ранее главный синоптик города Александр Колесов предупреждал Piter.tv, что после 17-го сентября в Петербург нагрянет циклон, который принесет с собой северный ветер. В течение нескольких дней температура воздуха днем будет составлять +10...+12 градусов. После холодного периода есть надежда на теплые дни.

Фото: Piter.tv