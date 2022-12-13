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Синоптик Шувалов заявил о похолоданиях в Петербурге в ближайшие дни
Сегодня, 13:06
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Синоптик Шувалов заявил о похолоданиях в Петербурге в ближайшие дни

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К Рождеству температура упадет до -20 градусов.

Синоптик Александр Шувалов заявил о похолоданиях в Петербурге в ближайшие дни. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Шувалова, к Рождеству средняя полоса европейской части России получит "подарок от Деда Мороза" в виде минусовой температуры. Он уточнил, что в Вологде, Ярославле и Костроме 6-7 января стоит ожидать 30-градусные морозы. В Петербурге температура будет до -20 градусов. 

Также Шувалов отметил, что холодный период в стране начнется раньше Рождества, а закончится не ранее 9-10 января.

Ранее мы сообщали, что новогодняя ночь в Петербурге стала самой теплой.

Фото: Piter.tv

Теги: александр шувалов, похолодание, рождество, санкт-петербург, синоптик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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