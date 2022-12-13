Синоптик Шувалов заявил о похолоданиях в Петербурге в ближайшие дни

Синоптик Александр Шувалов заявил о похолоданиях в Петербурге в ближайшие дни. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
По словам Шувалова, к Рождеству средняя полоса европейской части России получит "подарок от Деда Мороза" в виде минусовой температуры. Он уточнил, что в Вологде, Ярославле и Костроме 6-7 января стоит ожидать 30-градусные морозы. В Петербурге температура будет до -20 градусов.
Также Шувалов отметил, что холодный период в стране начнется раньше Рождества, а закончится не ранее 9-10 января.
Ранее мы сообщали, что новогодняя ночь в Петербурге стала самой теплой.
Фото: Piter.tv
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