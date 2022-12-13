Столбики термометра достигли отметки в +4,8 градуса.

Новогодняя ночь в Петербурге стала самой теплой за всю историю наблюдений за погодой в городе. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, в семь утра столбики термометра достигли отметки в +4,8 градуса. Этот показатель превышает температуру воздуха в Петербурге в этот же день в 2017 году. Леус отметил, что более точные значения нового рекорда будут известны ближе к девяти часам вечера.

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Фото: Piter.tv