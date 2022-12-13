Почти 86% жителей Петербурга планируют провести новогодние праздники вне дома

Жители города планируют выезжать на природу и заниматься активными видами спорта.

Специалисты Центра социологических и интернет-исследований СПбГУ выяснили, как жители Петербурга собираются провести новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В телефонном опросе приняли участие около тысячи жителей города. Согласно данным опроса, почти 86% петербуржцев собираются провести новогодние праздники вне дома. Они планируют выезжать на природу и заниматься активными видами спорта. Более 15% респондентов отметили, что проведут первую неделю нового года на работе.

Ранее петербуржцы рассказали, что хотели бы получить в подарок на Новый год.

Фото: Piter.tv