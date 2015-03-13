Петербуржцы рассказали, что хотели бы получить в подарок на Новый год

Большинство горожан мечтают найти под елкой деньги или путевку.

Жители Северной столицы прошли опрос и перечислили самые желанные подарки на Новый год. Судя по результатам исследования сервиса SuperJob, горожане чаще всего мечтают получить деньги или отправиться в отпуск – такие ответы дали 17 и 16% респондентов соответственно.

Также в качестве новогоднего подарка рассматриваются автомобиль (такой вариант назвали 8% опрошенных), новый гаджет (7%), одежка или аксессуары (2%). Ещё по 1% хотели бы, чтобы им подарили драгоценности или домашнее животное.

В список менее популярных подарочков в Петербурге вошли парфюм, спортивная экипировка, лодки, мебель, мотоциклы, музыкальные инструменты, сертификаты на обучение и сладости.

Ранее мы сообщили о том, что на Дворцовую площадь привезли новогоднюю ель.

Фото: Piter.TV