На Дворцовую площадь привезли новогоднюю ель

Прибыла в Петербург 23-метровая ель из Приозерского района Ленинградской области.

На Дворцовую площадь привезли главную новогоднюю ёлку. Прибыла в Петербург 23-метровая ель из Приозерского района Ленинградской области.

В этом году новогоднее дерево обошлась бюджету в почти 7 миллионов рублей. Это на 1,5 миллиона больше, чем годом ранее. Ранее власти отказались от новогоднего концерта и фейерверка, но ёлку решили всё же установить.

Украшать ель будут, как и в прошлом году, в стиле ретро. Полностью дерево будет украшено к 20 декабря.

Ранее мы рассказывали, что в Ленинградской области можно бесплатно получить ель к Новому году.

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