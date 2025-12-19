Синоптик Шувалов заявил, что в Москву придут сильные снегопады

По его словам, в конце недели столицу накроют морозы до -15 градусов.

Рруководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что в Москву придут сильные снегопады. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в четверг, 12 февраля, в столице будут осадки в виде снега, переходящего в мокрый. Шувалов отметил, что эти осадки "придавят сугробы". При этом 13 и 14 февраля ожидается оттепель.

Но уже в воскресенье, 15 февраля, Москву накроют морозы до -15 градусов. Шувалов добавил, что на поверхностях будет появляться ледяная корка. Период снегопадов в регионе пройдет с 16 по 20 февраля. Они также затронут Подмосковье.

