Синоптик Шувалов сообщил, как долго в сентябре будет солнечная погода в Москве

По словам эксперта, теплая погода продержится в Москве до середины недели.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, как долго в сентябре будет солнечная погода в Москве. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, теплая погода продержится в Москве до середины недели. Шувалов уточнил, что на смену одному антициклону придет более прохладный антициклон. Также Синоптик заявил, что солнечная погода в столице может продлиться до середины месяца.

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Фото: Piter.tv