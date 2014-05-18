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Пострадавший из-за дерева на Крестовском острове мужчина скончался в больнице

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Проверку проводит прокуратура Петроградского района.

В Петербурге следователи проводят проверку по факту гибели мужчины, на которого упало дерево. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу 31 августа. 

Напомним, вчера в Приморском парке Победы на Крестовском проспекте во время сильного ветра на 48-летнего петербуржца упало дерево. Стало известно, что в состоянии клинической смерти с переломом шеи потерпевшего доставили в больницу, где от полученных травм он скончался. 

Следственным отделом по Петроградскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по данному факту организована доследственная проверка, в рамках которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Также проверку проводит прокуратура Петроградского района. 

Видео, фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: приморский парк победы, рухнуло дерево
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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