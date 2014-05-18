Пострадавший из-за дерева на Крестовском острове мужчина скончался в больнице

Проверку проводит прокуратура Петроградского района.

В Петербурге следователи проводят проверку по факту гибели мужчины, на которого упало дерево. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу 31 августа.

Напомним, вчера в Приморском парке Победы на Крестовском проспекте во время сильного ветра на 48-летнего петербуржца упало дерево. Стало известно, что в состоянии клинической смерти с переломом шеи потерпевшего доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.

Следственным отделом по Петроградскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по данному факту организована доследственная проверка, в рамках которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Также проверку проводит прокуратура Петроградского района.

Видео, фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга