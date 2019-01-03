Рухнувшее дерево придавило мужчину на Крестовском острове

Пострадавший сейчас находится в клинической коме.

В Санкт-Петербурге упавшее дерево придавило мужчину. Все произошло на Крестовском острове (в Приморском парке Победы) в зоне фуд-корта, где в это время ели посетители.

Известно, что мужчина сидел спиной к дереву, когда массивный ствол из-за непогоды начал падать. На помощь пострадавшему подбежали очевидцы, которые и вызвали скорую помощь.

По данным СМИ, мужчина был госпитализирован в больницу, но его состояние критическое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал, что спасатели помогли рыбакам на Ладожском озере, которые обнаружили на борту своего катера течь.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком