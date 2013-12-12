Губернатор Петербурга призвал горожан оставаться дома в ураган

В Петербурге сегодня идут ливни, также прогремели грозы.

Губернатор Петербурга в своем tg-канале попросил горожан оставаться дома в непогоду 1 июля.

В связи с погодными условиями прошу петербуржцев минимизировать перемещения по городу. <...> По возможности оставайтесь дома, берегите себя. Губернатор Петербурга

В Петербурге сегодня идут ливни, также прогремели грозы. Порывы ветра достигают до 27 м/с. Глава города отметил, что затишье сейчас – временное явление, и непогода вернется.

Также губернатор заявил, что "городские службы работают в усиленном режиме для устранения последствий".

Ранее из-за сильного ветра на проспекте Большевиков упал строительный кран. Помимо этого, стихия повалила деревья.

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