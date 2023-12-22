Синоптик Шувалов рассказал, что принесет циклон "Ольга" в Москву

Он подчеркнул, что в среду, 7 февраля, ожидаются небольшие осадки.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что принесет циклон "Ольга" в Москву. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, обещанный циклон не обрушит на столицу сильные снегопады. Он подчеркнул, что в среду, 7 февраля, ожидаются небольшие осадки, после чего погода будет изменчива. К концу недели температура упадет до -17 градусов.

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Фото: Piter.tv