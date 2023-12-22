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Экономист Чирков рассказал, какие страны заменят эквадорские бананы в России
Сегодня, 9:30
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Экономист Чирков рассказал, какие страны заменят эквадорские бананы в России

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По его словам, в стране действительно предпринимаются шаги для ограничения поставок бананов из Эквадора

Экономист Максим Чирков рассказал, какие страны заменят эквадорские бананы в России. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Эксперт высказался о ситуации с приостановкой поставок гвоздик и бананов из Эквадора на фоне решения президента страны Даниэля Нобоа о передаче старого советского оружия США. По его словам, в России действительно предпринимаются шаги для ограничения поставок эквадорских бананов. Чирков подчеркнул, что такая инициатива приведет к повышению цен.

Также экономист выразил мнение, что главными игроками на банановом рынке являются Индия, Китай и другие страны. Он подчеркнул, что поставки оттуда будут отличаться по вкусовым качествам.

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Фото: Pixabay.com

Теги: бананы, мнение эксперта, поставки, эквадор, экономист
Категории: Лента новостей, Новости России,

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