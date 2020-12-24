Синоптик Леус рассказал, какая погода ждет петербуржцев на День России

В столицы пришел антициклон.

В понедельник, 12 июня, в Москву и Петербург придет небольшое потепление. В городах обещают солнечную и сухую погоду. Ночью в регионах обещают заморозки, но утром столбики термометров поползут вверх. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В Москве и Санкт-Петербурге, как и в большинстве населенных пунктов центральных и северо-западных областей Европейской России, антициклон сохранит солнечную и сухую, но прохладную погоду. Ближайшей ночью местами температура опустится до слабых заморозков, а в российских столицах ожидается: в Москве – до плюс 22 градусов днем, в Петербурге – на градус теплее. Михаил Леус, главный специалист центра "Фобос"

Самая теплая погода в День России ожидается в Якутии, на Чукотке, в Забайкалье и Бурятии. Холоднее всего будет в центре и на востоке Европейской России, а также на Урале и в Черноземье.

Ранее на Piter.tv: значительное потепление придет в Ленобласть в понедельник.

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