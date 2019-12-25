Синоптик Куткевич рассказал о погоде в ноябре в Петербурге

Между тем синоптик Мироничева подчеркнула, что никто на сегодняшний день не может прогнозировать, какой именно будет предстоящая зима.

Синоптики рассказали о предстоящей погоде в ноябре петербуржцам. Об этом пишут "Невские новости" 2 ноября.

Синоптик Шувалов рассказал, что убирать осеннюю одежду жителям Петербурга придется не скоро. Эксперт считает, что в ноябре будет несколько холодных дней, но действительно морозный период наступит лишь в начале зимы. "На 1–2 дня в ноябре придется достать зимние вещи, а вот когда именно — пусть это будет сюрпризом", — отметил Шувалов.

В свою очередь Куткевич полагает, что задуматься насчет кардинальной смены гардероба петербуржцам предстоит уже в середине ноября. А до тех пор ожидается довольно теплая погода. Между тем синоптик Мироничева подчеркнула, что никто на сегодняшний день не может прогнозировать, какой именно будет предстоящая зима. Пока можно лишь анализировать наблюдения последних лет.

Ранее синоптик Колесов предупредил петербуржцев о холодных выходных. Столбики термометров покажут +3 градуса.

Фото: Piter.tv

