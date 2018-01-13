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Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о холодных выходных
Сегодня, 9:34
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Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о холодных выходных

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Столбики термометров покажут +3 градуса.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил жителей Северной столицы о холодных выходных. Об этом он сообщил в своем tg-канале.

Уже завтра в городе станет ощущаться прохлада. С каждым днем будет все морознее. А в выходные совсем похолодает.
Несмотря на низкие температуры, выходные все равно порадуют горожан. В субботу и воскресенье не будет дождя, на небе петербуржцы увидят солнце. 

Столбики термометров покажут +3 градуса. Ветра не будет.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 2 ноября погоду сформирует гребень антициклона.

Фото: Pexels

Теги: выходные, погода, холодный день
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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