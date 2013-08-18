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В Петербурге 2 ноября погоду сформирует гребень антициклона
Сегодня, 7:58
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В Петербурге 2 ноября погоду сформирует гребень антициклона

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Температура воздуха 2 ноября в Северной столице +5…+7 градусов.

В середине недели в формирование синоптической ситуации в атмосфере над Петербургом начнёт вмешиваться гребень антициклона. Распространяясь с северо-востока, он сохранит погоду преимущественно облачной, но понизит вероятность осадков и ограничит приток солнечного тепла. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 2 ноября в Северной столице +5…+7 градусов, по Ленобласти +3…+8 градусов. Ветер северо-восточный 1-6 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В четверг характер погоды изменится мало.

Фото: Piter.tv

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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