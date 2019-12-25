В Ленобласти 2 ноября местами пройдет дождь

Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, на востоке местами до -2., днем +2...+7 градусов.

В середине недели в Ленинградской области будет облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 2 ноября в большинстве районов пройдёт небольшой дождь, на востоке местами с мокрым снегом. Днём местами также ожидается небольшой дождь. В отдельных районах туман. Ветер переменный 2-5 м/с.

Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, на востоке местами до -2., днем +2...+7 градусов. На востоке местами гололедица. Атмосферное давление днем будет слабо повышаться.

Фото: МЧС; Piter.tv