Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге на ближайшие дни

Погоду в городе будут определять циклоны, благодаря которым дождей на этой неделе уже не будет.

В Петербург вернулась зимняя погода. В ближайшие три дня в городе температура воздуха будет близка к нулю. В воскресенье, 24 декабря, в Северную столицу придет мороз. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем tg-канале.

Погоду в городе будут определять циклоны, благодаря которым дождей на этой неделе уже не будет. В Северной столице обещают снегопады.

Уже сегодня Санкт-Петербург немного прикрыло свежим снегом, скрыв всю грязь, но под снегом спряталась гололедица, будьте осторожны. Александр Колесов, синоптик

На следующей неделе в городе будет зимняя погода со снегопадами и морозом. Перед Новым годом петербуржцы смогут насладиться красивыми городскими пейзажами.

Ранее на Piter.tv: Петербург 21 декабря находится под влиянием очередного циклона.

Фото: Pxhere