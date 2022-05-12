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Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге на ближайшие дни
Сегодня, 10:10
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Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге на ближайшие дни

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Погоду в городе будут определять циклоны, благодаря которым дождей на этой неделе уже не будет.

В Петербург вернулась зимняя погода. В ближайшие три дня в городе температура воздуха будет близка к нулю. В воскресенье, 24 декабря, в Северную столицу придет мороз. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем tg-канале.

Погоду в городе будут определять циклоны, благодаря которым дождей на этой неделе уже не будет. В Северной столице обещают снегопады.

Уже сегодня Санкт-Петербург немного прикрыло свежим снегом, скрыв всю грязь, но под снегом спряталась гололедица, будьте осторожны.

Александр Колесов, синоптик

На следующей неделе в городе будет зимняя погода со снегопадами и морозом. Перед Новым годом петербуржцы смогут насладиться красивыми городскими пейзажами.

Ранее на Piter.tv: Петербург 21 декабря находится под влиянием очередного циклона.

Фото: Pxhere

Теги: колесов, мороз, погода спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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