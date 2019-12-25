Петербург 21 декабря находится под влиянием очередного циклона

В регионе ожидается облачная погода, пройдёт снег, переходящий в мокрый.

Поток атлантических циклонов, проходящих через северо-западные регионы России, пока не прекращается, вот и 21 декабря Северная столица окажется в передней части очередного циклонического вихря, выходящего своим центром на юг Скандинавии. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе ожидается облачная погода, пройдёт снег, переходящий в мокрый, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха в Петербурге -1…+1 градус, по Ленобласти -3…+2 градуса. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В пятницу временами будет идти снег, гололедица и около 0 градусов.

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Фото: Piter.tv