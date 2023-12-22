Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербург вернется тепло

На погоду будет влиять антициклон. Специалист отметил, что повышение температуры будет плавным.

В Петербурге вновь стало холодно, на улице выпал снег. Однако в ближайшее время в город на Неве вернется тепло, рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем tg-канале.

Минувшей ночью в Ленобласти похолодало до -2...-9 градусов. В Петербурге столбики термометров показали -3...-4 градуса.

Вчера в городе на Неве и в Ленобласти задувал ветер, но сегодня стихия успокоится, сообщил метеоролог.

Пару ночей с отрицательными значениями температуры, а потом и ночью положительная температура снова будет. Александр Колесов, синоптик

На погоду будет влиять антициклон. Специалист отметил, что повышение температуры будет плавным. В понедельник ожидается +1…+2 градуса. На неделе потеплеет до +4, +6, +8 градусов. Осадков до четверга быть не должно. В пятницу возможен дождь.

Ранее мы писали, что в Петербурге 18 марта антициклон оттеснит облака.

Фото: Piter.tv