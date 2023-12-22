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В Петербурге 18 марта антициклон оттеснит облака
Сегодня, 8:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 18 марта антициклон оттеснит облака

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Однако выглянувшее солнце не принесёт пока что заметного тепла.

В понедельник, 15 марта, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться гребнем антициклона. Об этом сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Надвигаясь с севера, антициклон постепенно оттеснит снеговые облака за южные границы региона, и прекратит осадки, однако выглянувшее солнце не принесёт пока что заметного тепла.

Температура воздуха в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области -1…+4 градуса. Ветер восточный 4-9 м/с, в первой половине дня порывистый.

Во вторник ожидается без осадков и +3…+5 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: весна, март, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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