Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербург придет оттепель

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем tg-канале, когда в городе станет теплее. По словам специалиста, морозы отступят в середине недели.
Сегодня ночью была самая низкая температура воздуха за всю зиму. Столбики термометров показывали -17 градусов. В пригородах похолодало до 22 градусов. Сейчас становится теплее, отметил метеоролог.
Колесов подчеркнул, что на погоду в Северной столице влияет западная часть антициклона. Во второй половине недели из-за теплых воздушных масс в регионе не будет морозно. Начнется оттепель, столбики термометров покажут 0 градусов.
Ранее на Piter.tv: аэропорт Перми временно закрыли.
Фото: pixabay
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