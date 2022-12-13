Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербург придет оттепель

Сегодня ночью была самая низкая температура воздуха за всю зиму.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем tg-канале, когда в городе станет теплее. По словам специалиста, морозы отступят в середине недели.

Сегодня ночью была самая низкая температура воздуха за всю зиму. Столбики термометров показывали -17 градусов. В пригородах похолодало до 22 градусов. Сейчас становится теплее, отметил метеоролог.

Колесов подчеркнул, что на погоду в Северной столице влияет западная часть антициклона. Во второй половине недели из-за теплых воздушных масс в регионе не будет морозно. Начнется оттепель, столбики термометров покажут 0 градусов.

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