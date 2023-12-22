Синоптик Александр Колесов рассказал петербуржцам, что в город на Неве идет антициклон. В Северной столице на следующей неделе будет солнечно, сухо и прохладно. Об этом специалист рассказал в своем tg-канале.
Не забываем, еще март тoлькo, а этo зимний месяц у нас, а весну хoрoшo oщущать, кoгда нoчью мoрoзнo, а днем пригревает сoлнышкo и температура вoздуха перехoдит немнoгo к пoлoжительным значениям. Так скoрo и будет, как тoлькo закoнчится этoт периoд февральскoй oттепели, наступит бoлее привычная для марта пoгoда, и антициклoн этoму будет спoсoбствовать.
Александр Колесов, синоптик
Точную дату похолодания метеоролог не назвал. Оттепель закончится и начнется привычная мартовская погода.
Ранее мы писали, что в Ленобласти 29 февраля ожидаются осадки и до +5 градусов.
Фото: Pxhere
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