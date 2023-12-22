В Ленобласти 29 февраля ожидаются осадки и до +5 градусов

На дорогах местами гололедица.

В последний календарный день зимы 2024 года в Ленинградской области будет облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 29 февраля в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем, днем местами небольшой дождь с мокрым снегом. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер ночью переменный 2-5 м/с, днём западный, юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днём 0...+5 градусов. На дорогах местами гололедица.

Фото: unsplash; МЧС