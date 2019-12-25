Синоптик Колесов: к Петербургу приближается сильный дождь

Осадки над Северной столицей будут вызваны приходом атмосферного фронта.

В ночь на четверг, 2 октября, в городе на Неве ожидаются сильные дожди и похолодание. О грядущем ненастье петербуржцам рассказал синоптик Александр Колесов в своём Telegram-канале.

Осадки над Северной столицей будут вызваны приходом атмосферного фронта, отметил специалист. Со временем погода незначительно улучшится, однако ожидаются осадки.

Кроме того, Колесов отметил, что температура в четверг снизится до +2…+4 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что в октябре солнце в Петербурге светило всего 63 часа.

Фото: Piter.TV