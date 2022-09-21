В октябре солнце в Петербурге светило всего 63 часа

Кроме того, за месяц выпало 128,9 мм осадков.

В течение октября солнце в Северной столице светило 20 дней, однако оно появлялось на небосводе всего на 63,1 часа. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своём Telegram-канале.

Кроме того, за месяц в Петербурге выпало 128,9 мм осадков. Показатель стал третьим по интенсивности с 1967 года (140,1 мм) и 1984 года (136,9 мм).

В конце месяца столбики термометров в среднем показывали +5 градусов. Наиболее холодной ночью с понижением температуры до -4 градусов стало тёмное время суток на 27 октября. Наиболее тёплым днём месяца стало 1 октября: тогда температура составляла +14 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург уже в полдень 1 ноября обновил температурный рекорд 1934 года.

Фото: Piter.TV