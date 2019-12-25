Петербург уже в полдень 1 ноября обновил температурный рекорд 1934 года

Точное значение рекорда будет известно после 21:00.

Ноябрь в Петербурге начался с рекордного тепла. Уже в полдень на городской метеостанции Санкт-Петербурга зафиксирована температура +10,8 градуса. Об этом в своем Telegram-канале рассказал синоптик Михаил Леус.

Температура уже в полдень была на 0,2 градуса выше, чем суточный рекорд максимальной температуры воздуха этого дня, установленный 1 ноября 1934 года.

Точное значение рекорда будет известно после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

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Фото: Piter.tv