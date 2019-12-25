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Синоптик Ильин рассказал, когда аномальная жара покинет Москву
Сегодня, 9:24
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Синоптик Ильин рассказал, когда аномальная жара покинет Москву

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По словам эксперта, жителям столицы придется потерпеть июльскую жару.

Синоптик Александр Ильин рассказал, когда аномальная жара покинет Москву. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, жителям столицы придется потерпеть июльскую жару. Он подчеркнул, что долговременных понижений температуры не будет. Ильин отметил, что свежая волна ожидается в Москве с 12-го по 16 июля. Синоптик добавил, что по сравнению с 30 градусами в эти дни будет полегче дышать.

Ранее политолог заявил, что саммит ШОС в Астане доказывает создание нового миропорядка.

Фото: Piter.tv

Теги: жара, москва, погода, синоптик
Категории: Лента новостей, Новости России,

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