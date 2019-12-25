Политолог заявил, что саммит ШОС в Астане доказывает создание нового миропорядка

По его словам, сейчас укрепляются не только экономические, но и политические связи.

Директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий заявил, что саммит ШОС в Астане доказывает создание нового миропорядка. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, происходящее на ШОС доказывает, что Россия не является изгоем мирового сообщества. Он также напомнил, что Россия была одним из инициаторов создания Шанхайской организации. Политолог добавил, что сейчас укрепляются не только экономические, но и политические связи.

Ранее мы сообщали, что тело мужчины с мылом в руке нашли в пруду в Москве.

Фото: Piter.tv