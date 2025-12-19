Синоптик Ильин рассказал, как долго будет идти снегопад в Москве

Эксперт уточнил, что за этот период выпадет еще до 10 сантиметров снега.

Синоптик Александр Ильин рассказал, как долго будет идти снегопад в Москве. Об этом он сообщил телеканалу "360".

По словам эксперта, обрушившийся на столицу снегопад продолжится ближайшие несколько дней. Ильин уточнил, что за этот период выпадет еще до 10 сантиметров снега. Синоптик подчеркнул, что 29 января снегопад будет уже не такой сильный, а температура воздуха немного подрастет.

Также Ильин заявил, что в пятницу, 30 января, в Москве ожидается смена воздушных масс. Морозы в ночное время будут усиливаться, а температура упадет до -21 градуса. Атмосферное давление, согласно прогнозам, будет демонстрировать неустойчивые показатели.

Ранее мы сообщали, что автоэксперт объяснил, почему для электромобилей не нужна цветовая дифференциация.

Фото: Piter.tv