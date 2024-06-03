Синоптик Ильин анонсировал похолодание и грозы в Москве на следующей неделе

По словам эксперта. 9 июня станет самым жарким днем недели.

Синоптик Александр Ильин анонсировал похолодание и грозы в Москве на следующей неделе. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта. 9 июня станет самым жарким днем недели. Он уточнил, что температура поднимется до +29 градусов, но также будут кратковременные дожди. Затем в столицу придет холодный атмосферный фронт. Ильин добавил, что похолодание продержится до пятницы, 13 июня.

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Фото: Piter.tv