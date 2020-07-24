Брокер Ракута считает, что на расширение льготной ипотеки может не хватить денег

Он уточнил, что в космической отрасли также хотят делать надбавки.

Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута считает, что на расширение льготной ипотеки может не хватить денег. Об этом он заявил телеканалу "360".

Брокер прокомментировал инициативу Госдумы ввести льготную ипотеку для представителей важнейших профессий, в частности врачей и учителей. По его словам, инициатива неплохая, но у государства вряд ли хватит на нее денег. Он уточнил, что в космической отрасли также хотят делать надбавки. Ракута отметил, что многое будет зависеть от содержания доклада правительства о выполнении президентских поручений, который состоится 15 июля.

Ранее депутат Антропенко предложил считать отцов детей от разных браков многодетными.

Фото: Piter.tv