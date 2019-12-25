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Депутат Антропенко предложил считать отцов детей от разных браков многодетными
Сегодня, 15:17
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Депутат Антропенко предложил считать отцов детей от разных браков многодетными

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Он уточнил, что статус многодетного отца получат мужчины с тремя и более детьми.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил считать отцов детей от разных браков многодетными. Оьб этом он рассказал телеканалу "360".

По словам депутата, если мужчины занимаются воспитанием и содержанием детей от разных браков, то им полагаются льготы. Он уточнил, что статус многодетного отца получат мужчины с тремя и более детьми. Антропенко отметил, что в Москве в качестве льготы родителям трех и более детей положена бесплатная парковка.

Ранее в Госдуме предложили сделать Пасху и Троицу официальными праздниками.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума россии, дети, игорь антропенко, отец
Категории: Лента новостей, Новости России,

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