Депутат Антропенко предложил считать отцов детей от разных браков многодетными

Он уточнил, что статус многодетного отца получат мужчины с тремя и более детьми.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил считать отцов детей от разных браков многодетными. Оьб этом он рассказал телеканалу "360".

По словам депутата, если мужчины занимаются воспитанием и содержанием детей от разных браков, то им полагаются льготы. Он уточнил, что статус многодетного отца получат мужчины с тремя и более детьми. Антропенко отметил, что в Москве в качестве льготы родителям трех и более детей положена бесплатная парковка.

Ранее в Госдуме предложили сделать Пасху и Троицу официальными праздниками.

Фото: Piter.tv