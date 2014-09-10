Синоптик Александр Колесов рассказал о редком для Петербурга апрельском явлении

Оно случалось всего один раз в истории города. И было это более 100 лет назад.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в апреле не бывает наводнений в Северной столице. За все время существования города на Неве в четвертом месяце года произошло всего одно наводнение. Оно значится под номером 166. Неприятность произошла в Петербурге 30 апреля 1914 года.

Не бывает наводнений и в июле, подчеркнул специалист. Всего одно произошло в середине лета, но было это в 1865 году.

Ранее на Piter.tv: синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге на майские праздники.

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