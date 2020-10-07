Синим цветом подсветили Большой проспект Петроградской стороны после матча "Зенита"

Особое освещение будет работать только в этот вечер.

В воскресенье вечером, 3 октября, Большой проспект Петроградской стороны получил синюю подсветку в день футбольного матча между сине-бело-голубыми и "Сочи". Об этом сообщили на официальной странице СПб ГБУ "Ленсвет" в социальной сети "ВКонтакте".

Чугунные опоры фонарей засияли синим фирменным цветом. Особое освещение будет работать только в этот вечер.

Напомним, что "Зенит" проиграл "Сочи" со счетом 1:2. Поражение стало первым для "Зенита" в текущем чемпионате РПЛ. Однако это позволяет им лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента, московское "Динамо", на 4 очка.

Ранее стало известно, почему Клаудиньо не играет в матче против "Сочи".

Фото: Вконтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"