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Синим цветом подсветили Большой проспект Петроградской стороны после матча "Зенита"
Сегодня, 22:32
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Синим цветом подсветили Большой проспект Петроградской стороны после матча "Зенита"

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Особое освещение будет работать только в этот вечер. 

В воскресенье вечером, 3 октября, Большой проспект Петроградской стороны получил синюю подсветку в день футбольного матча между сине-бело-голубыми и "Сочи". Об этом сообщили на официальной странице СПб ГБУ "Ленсвет" в социальной сети "ВКонтакте". 

Чугунные опоры фонарей засияли синим фирменным цветом. Особое освещение будет работать только в этот вечер. 

Напомним, что "Зенит" проиграл "Сочи" со счетом 1:2. Поражение стало первым для "Зенита" в текущем чемпионате РПЛ. Однако это позволяет им лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента, московское "Динамо", на 4 очка.

Ранее стало известно, почему Клаудиньо не играет в матче против "Сочи".

Фото: Вконтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"

Теги: большой проспект пс, зенит, свет, синий свет, фонари
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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