Семилетний сын развратной матери отдан бабушке, пока родительница находится под арестом

В Петербурге мальчик, на глазах которого мать "развлекалась" с любовником, временно находится у бабушки.

Пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге рассказала, что органы опеки передают сына петербурженки, арестованной за насилие над ребенком, бабушке.Воспитывать мальчика будет мать преступницы. Представители ссылаются на решение органов опеки Красносельского района.

Напомним, что на прошлой недели петербурженку вместе с любовником задержала полиция. Молодого мужчину обвинили в насилии над несовершеннолетним. В ходе обыска, оперативники обнаружили видеозаписи, подтверждающие факт издевательств над ребенком: женщина вместе с сожителем вступали в интимную близость на глазах у семилетнего ребенка. Пострадавший подтвердил эту информацию на приеме у психолога. Отметим, что его состояние сейчас оценивается как стабильное.

В настоящее время злоумышленники находятся в СИЗО. В их отношении возбуждено уголовное дело. Ранее мать не была замечена в правонарушениях. В день задержания родственницы, жертву насилия забрали к себе бабушка и дедушка. В ближайшее время будет известна мера пресечения, установленного судом для матери ребенка.

Напомним, что в Петербурге 13-летняя балерина стала звездой социальных сетей.

Фото: Piter.tv