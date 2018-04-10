В Петербурге 13-летняя балерина стала звездой социальных сетей

Северная столица открыла новую звезду соцсетей - 13-летнюю балерину Яну Черепанову.

Пользователей социальной сети Instagram покорили видео, выложенные 13-летней девочкой из Петербурга. Юное дарование учится в Академии имени Ваганова на балерину. При этом, танцовщица активно штурмует Интернет, регулярно снимая видео с тренировок. Зрителей покорили гибкость и способность к равновесию Яны Черепановой. На последней записи она делает па на специальном крутящемся диске - тренажере, который используется для балерин для удержания баланса.



На данный момент на личную страницу девочки подписалось уже более 60 тысяч человек. Мама Яны рассказала, что заниматься танцами дочь начала в четыре года. Женщин отдала ее на балет, так как сама в прошлом была балериной. С девяти лет юная петербурженка стала примой в Екатеринбургском театре.

Видео: Instagram/yana_nka8