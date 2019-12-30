Сын экс-хоккеиста Соколова обвиняется в убийстве матери

Обстоятельства трагедии удалось выяснить спустя 7 месяцев.

В Ленобласти завершилось расследование уголовного дела, согласно материалам которого 18-летний юноша убил свою маму, а также покушался на убийство младшего брата. Об этом 15 января сообщила пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, 13 июня 2019 года в поселке Романовка Всеволожского района молодой человек напал с ножом на свою родственницу и нанес ей не менее 33 ударов. От полученных травм женщина скончалась на месте. После этого юноша нанес многочисленные удары своему 15-летнему брату, однако тому удалось убежать и обратиться за помощью.

Было установлено, что нападавший страдает психическим заболеванием. Прокуратура Ленобласти направила уголовное дело во Всеволожский городской суд. Далее будет принято решение о применении к молодому человеку мер по принудительному лечению.

Участниками страшных событий стали члены семьи бывшего вратаря СКА Максима Соколова.

Фото: ВК/ Максим Соколов