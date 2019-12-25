Сын экс-губернатора Архангельской области насмерть разбился в ДТП

Машина на полном ходу влетела на парковку и врезалась в стоящий грузовик.

В Архангельске в ДТП погиб сын бывшего губернатора Архангельской области.

Авария произошла около 5 утра возле ТЦ. Автомобиль "Toyota Land Cruiser" под управлением местного предпринимателя на большой скорости влетел на парковку ТЦ и врезалась в стоящий грузовик. В грузовике спал водитель, он не пострадал.

На пассажирском сидении внедорожника сидел сын бывшего главы региона Алексей Ефремов. От полученных травм он скончался на месте ДТП. Водитель внедорожника с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

ГИБДД предстоит выяснить причины и детали ДТП.

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