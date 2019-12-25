Сын экс-главы Иркутской области приговорен к девяти годам колонии

Андрей Левченко отправится в колонию общего режима за мошенничество.

Сын бывшего главы Иркутской области приговорен к девяти годам колонии. Андрей Левченко признан виновным по делу о мошенничестве. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители региональной прокуратуры. Уточняется, что судебная инстанция согласилась с позицией государственного обвинения. Фигурант расследования проведет срок наказания в исправительной колонии общего режима, а также отдаст стране штраф в виде 1,6 млн рублей.

…Наказание с лишением права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года 11 месяцев. пресс-служба прокуратуры Иркутской области

Также приговоры получили остальные члены уголовного дела. В частности, Олег Хамуляк проведет восемь лет в колонии общего режима и выплатит штраф в размере 1,3 млн рублей. Антон Рябикин сядет на семь лет с аналогичным штрафом. Дмитрий Коженов и Сергей Чернышев получили по четыре года лишения условно.

Стало известно, что Смольный отменил конкурс на должность директора фонда капремонта.

Фото: Piter.tv