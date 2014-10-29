Стало известно, что Смольный отменил конкурс на должность директора фонда капремонта

Отмена произошла после уведомления от министерства о невозможности определения результатов экзамена.

В Петербурге отменили конкурс на выбор директора фонда капитального ремонта. Об этом сообщил сам комитет в четверг, 28 июля.

Минстрой проводит квалификационный экзамен, отмена произошла после уведомления от министерства о невозможности определения результатов экзамена. На сегодняшний день врио директора фонда капремонта остается Дмитрий Шутов, назначенный в конце прошлого года.

Ранее суд постановил ликвидировать парковку на проспекте Тореза. Энергетики возмутились тем, что объект, на котором парковались машины, находится прямо над действующими теплосетями. То есть, для оставленных авто существует риск затопления и провала грунта. Такие обстоятельства неминуемо нанесут ущерб владельца ТС.

Фото: Piter.tv

