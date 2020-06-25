Сын Никиты Хрущева совершил самоубийство в США

Об этом пишет The New York Times.

Сын Никиты Хрущева, политолог Сергей Хрущёв, совершил самоубийство в США. Об этом пишет The New York Times.

Издание приводит подробности. В голове у Сергея Хрущёва было обнаружено огнестрельное ранение.

Ранее, 19 июня, мы писали о том, что в США умер сын Никиты Хрущёва — политолог Сергей Хрущёв. Об этом сообщил его друг бывший дипломат Марк Гаррисон. Сергея Хрущёва знали как публициста и учёного в сфере гуманитарных наук. Он имел звания героя Социалистического труда и доктора технических наук. В Советском Союзе сферой его деятельности была разработка крылатых и баллистических ракет, а также создание систем для приземления космических ракет.

Видео: YouTube / В гостях у Гордона