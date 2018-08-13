Масляков-младший стал основным владельцем КВН

До этого 51% компании принадлежал Маслякову-старшему, остальные 49% - его жене Светлане.

Основным владельцем телевизионного творческого объединения "АМИК", которому принадлежит "КВН", стал Александр Масляков-младший. Об этом стало известно из материалов аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

До этого 51% компании принадлежал Маслякову-старшему, остальные 49% - его жене Светлане. Теперь 50% принадлежат Александру Александровичу, доля его отца уменьшилась до 25,5, его матери – до 24,5%".

Александру Васильевичу Маслякову 77 лет. Он был соведущим, а затем ведущим "КВН", его сыну Александру Александровичу – 39 лет, с 2003 года он ведет "Премьер-лигу КВН".

Ранее н а Маслякова подали в суд из-за программы КВН.

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Дайджест Москва-Баку, Ольга Картункова