На Маслякова подали в суд из-за программы КВН

Масляков самостоятельно провозгласил себя обладателем исключительных прав на программу с 1986 года и по настоящее время.

На компанию Александра Маслякова "АМИК" подали в суд за незаконное присвоение товарного знака "КВН". Об этом сообщил портал Super.

Иск против телеведущего подали родственники тележурналиста Сергея Муратова, который умер четыре года назад. Именно он является одним из создателей "Клуба веселых и находчивых". У истцов есть документ, который доказывает, что Масляков самостоятельно провозгласил себя обладателем исключительных прав на программу с 1986 года и по настоящее время. Однако, он сам настаивает на том, что не нарушал права интеллектуальной собственности других лиц. Иск принят, первое заседание должно состояться в августе.

В ответ Александр Масляков потребовал от оппонентов три миллиона рублей за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме о программе.

В 2017 году умер Андрей Меньшиков, один из создателей КВН и "Спокойной ночи, малыши".

Видео: YouTube/ Официальный канал КВН